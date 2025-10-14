Filippo Turetta | Rinuncio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe scritto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Filippo Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin»

Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo. Dopo la perdita della figlia di 22 anni, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in azione. Giulia aveva stilato una lista di 100 cose da fare nella vita, che il p - facebook.com Vai su Facebook

Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere #turetta #carcere #aggredito #25settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/turetta-aggredito-carcere-dromi-labbro-spaccato-treviso_103950743-202502k.shtml… Vai su X

