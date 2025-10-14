Filippo Turetta | Rinuncio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin

Ilmattino.it | 14 ott 2025

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe scritto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

filippo turetta rinuncio all appello e accetto l ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso giulia cecchettin

© Ilmattino.it - Filippo Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin»

