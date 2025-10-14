Filippo Turetta rinuncia all' appello | Rinuncio all’appello voglio pagare con l' ergastolo
Colpo di scena nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta in una lettera scritta a mano ha dichiarato: "Rinuncio all’appello" per l'omicidio della studentessa ventiduenne di Padova uccisa l’11 novembre di due anni fa con 75 coltellate dall'ex fidanzato, reo confesso. Una decisione che sorprende anche per il fatto che la difesa di Turetta aveva impugnato la sentenza con un articolato ricorso nel quale gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera sostenevano l’insussistenza della premeditazione. I giudici della Corte d’Assise avevano infatti ritenuto che il giovane padovano avesse studiato nei dettagli il delitto, tanto da stilare una lista di cose da fare con l’idea di uccidere la sua ex prima dell’incontro finito nel sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
