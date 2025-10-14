Filippo Turetta rinuncia all’appello | Non voglio sconti di pena accetto l’ergastolo La lettera scritta a mano ai giudici | ora cosa succede

« Rinuncio all’appello, voglio pagare interamente per l’omicidio di Giulia Cecchettin ». Firmato, Filippo Turetta. È con una lettera scritta a mano che il reo confesso del femminicidio della 22enne, uccisa con 75 coltellate l’11 novembre del 2023, accetta la condanna all’ergastolo e mette il punto finale alla trafila giudiziaria di uno dei casi con più eco mediatica degli ultimi anni. Il testo è stato inviato negli scorsi giorni ai quattro uffici giudiziari di Venezia che si sono interessati al caso: la procura generale, la procura ordinaria, la Corte d’assise e la Corte d’appello dove, il prossimo 14 novembre, dovrebbe iniziare il processo di secondo grado. 🔗 Leggi su Open.online

