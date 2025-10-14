Filippo Turetta rinuncia all’appello | ‘Mi pento sinceramente’ lo scetticismo della criminologa Bruzzone

Notizieaudaci.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turetta rinuncia allappello: “Un sincero pentimento”. Con una lettera indirizzata alla Corte d’Appello di Venezia, Filippo Turetta ha annunciato di rinunciare ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò (VE). Il gesto, reso noto dal Corriere della Sera, arriva a un mese dal previsto inizio del processo di secondo grado, fissato per il 14 novembre. Le parole del reo confesso. Turetta scrive di un “sincero pentimento”, specificando di voler accettare la condanna e rinunciare a qualsiasi tentativo di riduzione della pena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

