Filippo Turetta rinuncia all’Appello | Mi pento non cerco sconti

Filippo Turetta Filippo Turetta ha compiuto un gesto inatteso che scuote il caso giudiziario più discusso dell’ultimo anno: il condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin ha rinunciato ai motivi d’appello contro la sua condanna. La comunicazione è arrivata con una lettera firmata dallo stesso Turetta, inviata al Tribunale e alla Corte d’Appello di Venezia, in cui parla di un “pentimento sincero” e ribadisce di non cercare alcuno sconto di pena. La decisione sorprende perché arriva dopo una condanna netta e definitiva per premeditazione, confermata dalla Corte d’Assise di Venezia lo scorso 3 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

