Filippo Turetta rinuncia all’Appello | Mi pento non cerco sconti
Filippo Turetta Filippo Turetta ha compiuto un gesto inatteso che scuote il caso giudiziario più discusso dell’ultimo anno: il condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin ha rinunciato ai motivi d’appello contro la sua condanna. La comunicazione è arrivata con una lettera firmata dallo stesso Turetta, inviata al Tribunale e alla Corte d’Appello di Venezia, in cui parla di un “pentimento sincero” e ribadisce di non cercare alcuno sconto di pena. La decisione sorprende perché arriva dopo una condanna netta e definitiva per premeditazione, confermata dalla Corte d’Assise di Venezia lo scorso 3 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ultim'ora Filippo Turetta rinuncia all’appello: "Voglio pagare interamente per la morte di Giulia, accetto l’ergastolo" - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello: "Accetto l'ergastolo, voglio pagare" https://tg.la7.it/cronaca/omicidio-giulia-cecchettin-filippo-turetta-rinuncia-appello-ergastolo-14-10-2025-245929… Vai su X
Cosa succede a Filippo Turetta dopo la rinuncia all’appello e cosa c’entra la giustizia riparativa - it cosa succede a Filippo Turetta dopo che ha rinunciato al processo di appello per l'omicidio di Giulia ... Secondo fanpage.it
«Sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin», Filippo Turetta rinuncia all'appello contro ergastolo: la "mossa" apre alla giustizia riparativa - A un mese dall'inizio del processo di secondo grado arriva un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Filippo Turetta, assassino reo confesso di Giulia Cecchettin e ... Da msn.com
Filippo Turetta rinuncia ai motivi d’appello contro l’ergastolo - NordEst – Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Come scrive lavocedelnordest.eu