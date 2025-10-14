Filippo Turetta rinuncia all?appello la lettera ai giudici | Accetto l?ergastolo sono pentito
Filippo Turetta rinuncia all'appello nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin e accetta la condanna all'ergastolo. Lo ha comunicato lui stesso in una lettera, scritta a mano e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Giulia Cecchettin è stata uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all'ergastolo. Dopo la perdita della figlia di 22 anni, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in azione. Giulia aveva stilato una lista di 100 cose da fare nella vita, che il p
Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere
