Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare per la morte di Giulia

Una calligrafia minuta, il tratto incerto ma deciso. È la mano di Filippo Turetta, l’assassino reo confesso di Giulia Cecchettin, a vergare poche righe che pesano come macigni: «Rinuncio all’appello. Voglio pagare interamente per la sua morte». La lettera, scritta a mano, è arrivata negli scorsi giorni sui tavoli della Procura Generale e della Corte d’Appello di Venezia, dove il 14 novembre sarebbe dovuto cominciare il processo di secondo grado. Un gesto che, per quanto tardivo, segna un cambio di rotta nella narrazione di un caso che ha scosso l’Italia intera. Perché in quella rinuncia – dopo mesi di silenzio, di attesa e di rabbia – si legge la resa definitiva di un uomo che ha ucciso per non essere lasciato. 🔗 Leggi su Panorama.it

