Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per la morte di Giulia Cecchettin
Colpo di scena nel femminicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, ex fidanzato della vittima e autore del delitto, ha deciso di rinunciare al processo d’appello. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, Turetta, che in primo grado è stato condannato all’ergastolo, ha scritto una lettera alla procura Generale, quella ordinaria, la Corte d’assise e quella d’appello per comunicare la rinuncia all’appello e l’accettazione dell’ergastolo. Turetta ha parlato di “sincero pentimento” e, come scrive il Corriere, vuole “dimostrare che non sta cercando sconti di pena”. Detenuto dal 25 novembre del 2023, ovvero da quando è stato estradato dalla Germania in seguito alla sua cattura, Filippo Turetta avrebbe preso questa decisione per via dell’atmosfera ostile che lo circonda: l’aggressione in carcere da parte di un detenuto, le minacce subite e la pressione mediatica. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio #GiuliaCecchettin : Filippo Turetta, condannato all'ergastolo, rinuncia all'appello in primo grado Vai su X
Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo. Dopo la perdita della figlia di 22 anni, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in azione. Giulia aveva stilato una lista di 100 cose da fare nella vita, che il p - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. Scrive panorama.it
Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo: 'Sincero pentimento' - Lettera agli uffici giudiziari, il secondo grado è previsto a novembre. Secondo ansa.it
Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Riporta open.online