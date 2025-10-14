Colpo di scena nel femminicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, ex fidanzato della vittima e autore del delitto, ha deciso di rinunciare al processo d’appello. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, Turetta, che in primo grado è stato condannato all’ergastolo, ha scritto una lettera alla procura Generale, quella ordinaria, la Corte d’assise e quella d’appello per comunicare la rinuncia all’appello e l’accettazione dell’ergastolo. Turetta ha parlato di “sincero pentimento” e, come scrive il Corriere, vuole “dimostrare che non sta cercando sconti di pena”. Detenuto dal 25 novembre del 2023, ovvero da quando è stato estradato dalla Germania in seguito alla sua cattura, Filippo Turetta avrebbe preso questa decisione per via dell’atmosfera ostile che lo circonda: l’aggressione in carcere da parte di un detenuto, le minacce subite e la pressione mediatica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la morte di Giulia Cecchettin”