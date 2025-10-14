Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo non cerco sconti di pena
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’assassino di Giulia Cecchettin. Colpo di scena nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, ex fidanzato e autore confesso dell’omicidio, ha deciso di rinunciare al processo d’appello. Come riporta il Corriere della Sera, Turetta — già condannato all’ergastolo in primo grado — ha inviato una lettera alla Procura Generale, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello per comunicare la sua scelta: accettare la condanna senza ulteriori ricorsi. Nella missiva, l’ex studente di ingegneria parla di “sincero pentimento” e sottolinea di voler dimostrare che non sta cercando riduzioni di pena o benefici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Omicidio #GiuliaCecchettin : Filippo Turetta, condannato all'ergastolo, rinuncia all'appello in primo grado Vai su X
Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo. Dopo la perdita della figlia di 22 anni, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in azione. Giulia aveva stilato una lista di 100 cose da fare nella vita, che il p - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta la condanna all'ergastolo: "Voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin" - In una lettera Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, ha comunicato di voler rinunciare all’appello e di accettare quindi la condanna all’ergastolo. notizie.it scrive
Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Scrive open.online
Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo - Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo per la scomparsa di Giulia Cecchettin, comunicando la decisione con una lettera agli uffici giudiziari di Venezia. Da news.fidelityhouse.eu