ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’assassino di Giulia Cecchettin. Colpo di scena nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, ex fidanzato e autore confesso dell’omicidio, ha deciso di rinunciare al processo d’appello. Come riporta il Corriere della Sera, Turetta — già condannato all’ergastolo in primo grado — ha inviato una lettera alla Procura Generale, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello per comunicare la sua scelta: accettare la condanna senza ulteriori ricorsi. Nella missiva, l’ex studente di ingegneria parla di “sincero pentimento” e sottolinea di voler dimostrare che non sta cercando riduzioni di pena o benefici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, non cerco sconti di pena”