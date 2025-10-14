Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo non cerco sconti di pena

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’assassino di Giulia Cecchettin. Colpo di scena nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, ex fidanzato e autore confesso dell’omicidio, ha deciso di rinunciare al processo d’appello. Come riporta il Corriere della Sera, Turetta — già condannato allergastolo in primo grado — ha inviato una lettera alla Procura Generale, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello per comunicare la sua scelta: accettare la condanna senza ulteriori ricorsi. Nella missiva, l’ex studente di ingegneria parla di “sincero pentimento” e sottolinea di voler dimostrare che non sta cercando riduzioni di pena o benefici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

