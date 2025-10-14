Fight Club | quando Brad Pitt disse ok a una scena di nudo ma solo se in guanti gialli da cucina

David Fincher ha raccontato di una lite fra Brad Pitt e i produttori di Fight Club su un paio di guanti gialli da cucina che l'attore voleva indossare in una scena in cui appariva (quasi) nudo. Solo chi ha buona memoria sa come andarono le cose. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

