Fiera del Bitto

Sondriotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morbegno ospita la famosa Mostra del Bitto, alla sua 118ª edizione, considerata uno degli eventi autunnali più attesi in Valtellina e con protagonista assoluto il formaggio Bitto che nasce proprio in questo territorio.La manifestazione si propone come un momento per rievocare antiche lavorazioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Bitto, un formaggio in mostra - Non c è slogan più azzeccato per sottolineare l importanza di una mostra tra le più longeve d Italia, quella che la Valtellina dedica al formaggio Bitto , che si ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Bitto