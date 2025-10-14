Fiera agrumaria bonifica conclusa e pareri ok per il progetto esecutivo del centro polivalente

Reggiotoday.it | 14 ott 2025

Il nuovo centro sportivo polivalente che sorgerà a Pentimele sulle ceneri dell'ex fiera agrumaria è stato al centro della nona commissione consiliare convocata questa mattina dal presidente Massimo Ripepi. Per un controllo degli atti amministrativi del progetto, è stato audito il rup, architetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

