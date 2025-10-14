Fico sull' accordo con De Luca | Molti progetti da sviluppare su alcuni in disaccordo

Quello con il governatore uscente De Luca è stato "un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027". A dirlo è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Vertice a Napoli tra De Luca e Fico: intesa sulla continuità e unità contro la destra - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, scontro sull’acqua. Fico: “La destra per i privati”. Cirielli: “Pd fa clientelismo” - X Vai su X

Fico-De Luca, 90 minuti di confronto: riparte il dialogo - È quello scelto sia da Roberto Fico che da Vincenzo De Luca nei rispettivi comunicati diffusi al termine del loro primo incontro in vista delle Regionali. Secondo ilmediano.com

De Luca conferma l'accordo con Fico e ironizza: "Cirielli? Il centrodestra ci ha fatto un regalo" - Il governatore, durante una visita a Salerno, racconta dell'incontro avuto con il candidato presidente del centrosinistra indicato dal Movimento Cinque Stelle ... Si legge su salernotoday.it

De Luca, 'con Fico incontro corretto, andiamo avanti - Un incontro "corretto e positivo" per "andare avanti" e che "dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda". Riporta ansa.it