Fico sull' accordo con De Luca | Molti progetti da sviluppare su alcuni in disaccordo

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello con il governatore uscente De Luca è stato "un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027". A dirlo è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fico sull accordo deFico-De Luca, 90 minuti di confronto: riparte il dialogo - È quello scelto sia da Roberto Fico che da Vincenzo De Luca nei rispettivi comunicati diffusi al termine del loro primo incontro in vista delle Regionali. Secondo ilmediano.com

fico sull accordo deDe Luca conferma l'accordo con Fico e ironizza: "Cirielli? Il centrodestra ci ha fatto un regalo" - Il governatore, durante una visita a Salerno, racconta dell'incontro avuto con il candidato presidente del centrosinistra indicato dal Movimento Cinque Stelle ... Si legge su salernotoday.it

fico sull accordo deDe Luca, 'con Fico incontro corretto, andiamo avanti - Un incontro "corretto e positivo" per "andare avanti" e che "dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Sull Accordo De