Tempo di lettura: 2 minuti Quello con il governatore uscente De Luca è stato “ un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027?. A dirlo è Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni in programma il 23 e 24 novembre. Fico ha partecipato questo pomeriggio ad un incontro elettorale nella zona del porto di Torre del Greco ed ha ricevuto un benaugurante corno di corallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Molti progetti di De Luca da sviluppare e continuare”