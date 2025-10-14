Fico | Molti progetti di De Luca da sviluppare e continuare
Tempo di lettura: 2 minuti Quello con il governatore uscente De Luca è stato “ un incontro di prospettiva. Abbiamo confermato che il nostro avversario è la destra, avversario che dobbiamo battere, ribadendo che la nostra alleanza costruisce un modello alternativo alla destra e al centrodestra anche per il 2027?. A dirlo è Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni in programma il 23 e 24 novembre. Fico ha partecipato questo pomeriggio ad un incontro elettorale nella zona del porto di Torre del Greco ed ha ricevuto un benaugurante corno di corallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Anteprima24 Napoli. . Roberto #Fico questo pomeriggio era alla Fondazione Foqus di #Napoli, per l'apertura della campagna elettorale di Francesca Amirante, capolista del #Pd a Napoli. Replicando al candidato del centrodestra, Fico ha detto: "La Campania - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la lista civica di Roberto Fico alle elezioni Regionali in Campania, ancora scontro con De Luca per i nomi nei simboli - Fico presenta il simbolo della sua lista civica: dentro personaggi della società civile, imprenditori del sociale e attivisti ... Secondo fanpage.it
Campania, Fico presenta il logo della sua lista e poi vede De Luca per due ore “Terremo conto dei risultati in Regione” - Il candidato del campo largo in Campania mostra il logo della sua lista civica e incontra il governatore uscente ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Il campo largo candida Fico in Campania: sei domande scomode per lui - Fico, ex presidente della Camera, eletto il 24 marzo 2018 con i 422 voti di M5S, Lega, Forza Italia e FdI (con qualche “franco tiratore”), è il candidato alla presidenza della Campania del “campo larg ... ilfattoquotidiano.it scrive