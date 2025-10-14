Fibra WindTre a 2.5 Gbps e Amazon Prime a 24,99 mese

Pantareinews.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fibra WindTre per la rete di casa con giga illimitati in FTTH a 2,5 Gbps e un anno gratis ad Amazon Prime hanno un costo di soli 24,99€ al mese esclusivamente se attivi online. L’operatore arancione propone la vantaggiosa tariffa a tutti i nuovi clienti che decidono di passare al fisso WindTre tramite il sito dell’operatore (clicca sul tasto seguente) con incluse chiamate senza limiti e attivazione totalmente gratis. Attiva  fibra WindTre Tim fibra con VISION e Perplexity Pro gratis da 24,90€. Super Fibra WindTre a 24,90€. L’ offerta Super Fibra WindTre è concepita come un pacchetto completo per la connettività domestica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

