Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza a Petruro

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 12 Ottobre il Comune di Petruro ha provveduto a installare e ad accendere nella piazza principale de paese la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza. Un’iniziativa dal forte significato simbolico attraverso la quale si intende lanciare un messaggio di speranza ai popoli della terra coinvolti in azioni di guerra che comportano loro lutti, rovine, privazioni e sofferenze di ogni sorta. Il Comune di Petruro Irpino è da tempo impegnato in concrete iniziative di solidarietà e fratellanza umana, come la riuscita esperienza di accoglienza e inclusione dei migranti ha dimostrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza a Petruro

