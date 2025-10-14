Festival della Scienza 2025 per studenti | 5 eventi da non perdere tra Premi Nobel AI e robotica
A Genova torna il Festival della Scienza: dal 23 ottobre la città si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per 25mila studenti. In programma lezioni dai Premi Nobel, workshop su AI e robotica, conferenze gratuite e percorsi PCTO L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
? Tavola rotonda organizzata dal Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, nel contesto del Festival della Scienza, per confrontarsi su come migliorare la sicurezza personale e collettiva, - facebook.com Vai su Facebook
#Nutrimente Festival – #Scienza & #Cibo San Benedetto del Tronto 26-27 settembre 2025 Scopri il programma completo su http://nutrimentefestival.it - X Vai su X
Festival Scienza, 2 premi Nobel e 25 mila studenti attesi +rpt+ - Oltre 250 eventi tra conferenze, laboratori, mostre e spettcoli, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti, tra i quali due premi Nobel, 800 giovani coinvolti in veste di animatori, 25 mila stu ... Scrive ansa.it
Tutto pronto per il Festival della Scienza: oltre 250 eventi in 11 giorni, il programma - Oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per il Festival della Scienza 2025 ... Come scrive msn.com
Festival della Scienza, 250 eventi con 300 ospiti tra cui 2 premi Nobel - Sono i numeri del Festival della Scienza di Genova in programma da giovedì 23 ottobre a ... Lo riporta ilsecoloxix.it