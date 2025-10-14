Festival della ceramica

Castelnuovo di Porto ospita l’8 e 9 novembre il "Festival della Ceramica", un evento dedicato a valorizzare il borgo e l’artigianato della ceramica contemporanea. Tema di questa prima edizione: “Arte e terra del Lazio”.Al centro di uno dei borghi più belli d'Italia, su piazza Vittorio Veneto, ci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È partita la settima edizione del FESTIVAL DELLA CERAMICA! Oggi e domani in zona san Zeno, oltre 60 espositori di cui 4 internazionali, mostre, laboratori e tanto altro. Buon weekend di festival! - facebook.com Vai su Facebook

Matres Festival: la ceramica protagonista a Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Pontecagnano - Per cinque giorni, le città di Cava de’ Tirreni, Vietri Sul Mare e Pontecagnano saranno immerse nel mondo della ceramica, grazie alla settima edizione del Matres Festival, organizzato dall’APS Pandora ... Si legge su zon.it

Torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica: tre giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della cultura - Tre giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della cultura: dal 10 al 12 maggio torna con la seconda edizione il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica. Secondo ivg.it

A Montelupo la ceramica è un festival - La 31ma edizione del festival «Ceramica 2024», dal 21 al 23 giugno, «Alchimia della Materia» si articola in un vasto programma di mostre, installazioni, eventi, residenze e scambi internazionali, ... Lo riporta ilgiornaledellarte.com