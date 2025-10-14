Festa Roma al via Alice nella città con i primi sold out

Roma, 14 ott. (askanews) – Al via domani la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre e che si svolge, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma, tra Auditorium Parco della Musica, Auditorium della Conciliazione, Cinema Adriano e altre location della Capitale. L’edizione 2025 si apre con i primi sold out per le proiezioni di “Anemone”, opera prima di Ronan Day-Lewis, che segna l’atteso ritorno al cinema del padre Daniel Day-Lewis a otto anni dal ritiro dalle scene, della terza stagione della serie tv “Un professore” di Andrea Rebuzzi, interpretata da Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita e del film “Domani interrogo” di Umberto Riccioni Carteni con Anna Ferzetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

La storia delle "Fettuccine Alfredo" alla Festa del Cinema di Roma https://ift.tt/sJc5O69 - X Vai su X

Su RaiPlay la Festa del Cinema di Roma parte in anticipo! Una raccolta di film iconici dalle passate edizioni ti aspetta per prepararti alla 20ª edizione, dal 15 al 26 ottobre su Rai Movie e RaiPlay. bit.ly/FilmRoFF #RoFF20 #RomeFilmFest #FestaDelCi - facebook.com Vai su Facebook

Festa Roma, al via Alice nella città con i primi sold out - (askanews) – Al via domani la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre e che si svolge, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di R ... Come scrive askanews.it

Festa del Cinema di Roma. Al via la ventesima edizione della rassegna cinematografica della Capitale - L'autunno romano non avrebbe lo stesso fascino (oltre a quel po' di caos cittadino in più) senza uno dei suoi appuntamenti ... Segnala clarusonline.it

Festa del Cinema di Roma, il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista con otto corti e sei produzioni - Alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città il Friuli Venezia Giulia protagonista con film e corti sostenuti da FVG Film Commission. Scrive nordest24.it