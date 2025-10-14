Nonna Leonina Galli (foto) compie 95 anni e per presenziare alla sua festa il nipote Simone chiude un giorno intero la Tridentina, il noto rifugio al Passo della Forcola, a Livigno, che gestisce assieme allo zio Evaristo Galli. Una bella storia. Di quelle che lucidano gli occhi di commozione. Di quelle che fanno ancora ben sperare che, in fondo, l’umanità, risucchiata e spesso smarrita nella routine dell’opulenza superficiale del quotidiano vivere, sia sempre presente e che il rispetto verso certe figure come quelle dei nonni resti comunque sacro e inviolabile. Un rendere omaggio alle nostre radici e agli insostituibili valori affettivi, il bene più prezioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa per la nonna, il rifugio chiude