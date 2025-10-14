Festa per la nonna il rifugio chiude
Nonna Leonina Galli (foto) compie 95 anni e per presenziare alla sua festa il nipote Simone chiude un giorno intero la Tridentina, il noto rifugio al Passo della Forcola, a Livigno, che gestisce assieme allo zio Evaristo Galli. Una bella storia. Di quelle che lucidano gli occhi di commozione. Di quelle che fanno ancora ben sperare che, in fondo, l’umanità, risucchiata e spesso smarrita nella routine dell’opulenza superficiale del quotidiano vivere, sia sempre presente e che il rispetto verso certe figure come quelle dei nonni resti comunque sacro e inviolabile. Un rendere omaggio alle nostre radici e agli insostituibili valori affettivi, il bene più prezioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
QUARTIERE ANNUNZIATA IN FESTA PER I 103 ANNI DI NONNA GIOVINA. Il Sindaco Jwan Costantini e l' Amministrazione Comunale porgono i più affettuosi auguri a Giovina Torrieri, classe 1922, che ha spento oggi 103 candeline. L' arzilla signora è stata f - facebook.com Vai su Facebook
Festa per la nonna, il rifugio chiude - Nonna Leonina Galli (foto) compie 95 anni e per presenziare alla sua festa il nipote Simone chiude un giorno intero la Tridentina, il noto rifugio al Passo della Forcola, a Livigno, che gestisce assie ... Riporta ilgiorno.it
“La nonna” (1881), la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio da dedicare ai nostri nonni - Per l’occasione, riscopriamo "Alla nonna", una tenera poesia che Gabriele D’Annunzio compone nel 1881 per la sua adorata nonna Anna ... Da libreriamo.it
Festa al Circo Chiude «In necessità Virtù» - Per il secondo anno consecutivo, In Necessità Virtù si congeda con una grande festa presso il tendone di Spazio Circo, a Telgate. Da ecodibergamo.it