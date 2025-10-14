ASSISI – Una storia di amicizia, di passione, di ‘assisanità’. È quella degli Sbandieratori di Assisi che hanno celebrato i cinquant’anni di attività: per ricordare quanto è stato fatto fino a ora, forti di un senso di appartenenza unico, per guardare al futuro. Una storia iniziata nel 1975, quasi per scommessa, grazie ai fondatori Gianni e Claudio Piermaria, Francesco Mancinelli – che è il presidente e ’anima’ del gruppo -, Alberto Brunacci, Vittorio Cannelli, Giuseppe Brizi, Francesco Bolletta – le cui orme sono state seguite dal figlio e dal nipote - e Gianfranco Casagrande. Storia che non si è mai fermata e che ha portato gli sbandieratori a esibirsi in Italia e all’estero, messaggeri di Assisi nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa per il mezzo secolo degli Sbandieratori di Assisi