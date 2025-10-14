Festa della Patata di Montagna | al via la XIV edizione a Castelcivita
Tutto pronto, a Castelcivita, per la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale “La Pagoda” e riconosciuto dalla Regione Campania come sagra tipica, trasformerà il centro storico del borgo in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
[Festa della patata “Merica “a Stroppare] Emozioni, profumi e orgoglio locale: oggi Stroppare ha celebrato la sua regina d’autunno… la Patata Merica! Una festa che non è solo gastronomia, ma un inno alla nostra identità contadina, alla cultura che resiste, e - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna la Festa della Patata nel cuore di Roma https://ift.tt/Is2JMLv Vai su X
Torna la Festa della Patata di Montagna di Castelcivita: al via la XIV edizione - Castelcivita si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione e oltre con la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Si legge su infocilento.it
Roma, al via la "Festa del BIO e MontagnaMadre" - All'Orto Botanico di Roma prende il via la nuova edizione della "Festa del BIO e MontagnaMadre". Scrive ilmessaggero.it
“Festa della montagna” a Colere - L’evento si svolgerà al Presolana Cultural Forum sabato 9 e domenica 10 agosto 2025. Da bergamonews.it