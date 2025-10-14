Festa della Patata di Montagna | al via la XIV edizione a Castelcivita

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto, a Castelcivita, per la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale “La Pagoda” e riconosciuto dalla Regione Campania come sagra tipica, trasformerà il centro storico del borgo in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna la Festa della Patata di Montagna di Castelcivita: al via la XIV edizione - Castelcivita si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione e oltre con la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Si legge su infocilento.it

Roma, al via la "Festa del BIO e MontagnaMadre" - All'Orto Botanico di Roma prende il via la nuova edizione della "Festa del BIO e MontagnaMadre". Scrive ilmessaggero.it

“Festa della montagna” a Colere - L’evento si svolgerà al Presolana Cultural Forum sabato 9 e domenica 10 agosto 2025. Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Patata Montagna Via