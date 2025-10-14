Festa della castagna a Castelnuovo Valdicecina
Castelnuovo di Val di Cecina si prepara a Castagnolandia 2025: tre giorni di festa dedicati alla regina d’autunnoCastelnuovo di Val di Cecina si veste d’autunno e torna a celebrare la sua tradizione più amata: la Sagra della Castagna, meglio conosciuta come Castagnolandia. L’edizione 2025. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
27^ FESTA DELLA CASTAGNA A RONCAGLIO I Volontari dell’Associazione "I Borghi di Roncaglio" vi aspettano per la 27^ festa della castagna, domenica 18 ottobre 2025, dalle ore 12.00. Tutte le info - facebook.com Vai su Facebook
Castelnuovo in festa. Celebrazioni del patrono e mercato straordinario - Oggi, domenica 29, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Castelnuovo ospiterà il tradizionale mercato straordinario che quest’anno, data la concomitanza con i lavori in Piazza ... Lo riporta lanazione.it
“Castagna in festa” a Sarnico - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025, in Piazza XX Settembre a Sarnico, si terrà la tradizionale “Castagna in festa”. bergamonews.it scrive