Festa del vino cotto castagne e sapori d' autunno a Roccamontepiano

A Roccamontepiano torna la Festa del vino cotto, castagne e sapori d'autunno. L'appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 novembre, in contrada Terranova, nel maxipalatenda in caso di pioggia. Ci saranno stand gastronomici aperti a pranzo e a cena, animazione, musica, balli e tanti eventi. . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

