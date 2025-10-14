Festa del Cinema di Roma | al MAXXI sarà presentato IL PRINCIPE DELLA FOLLIA

361magazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa del Cinema di Roma: il 21 ottobre al MAXXI sarà presentato “IL PRINCIPE DELLA FOLLIA”, il film di Dario D’Ambrosi con Alessandro Haber e Andrea Roncato. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

festa del cinema di roma al maxxi sar224 presentato il principe della follia

© 361magazine.com - Festa del Cinema di Roma: al MAXXI sarà presentato “IL PRINCIPE DELLA FOLLIA”

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa cinema roma maxxiFesta del Cinema di Roma 2025, le star e i film più attesi: da Jennifer Lawrence a Daniel Day-Lewis, ecco cosa sapere - Vent’anni di grande cinema, anteprime nazionali e internazionali, star italiane e divi di Hollywood, incontri e masterclass con professionisti e maestranze. msn.com scrive

festa cinema roma maxxiLa Festa del Cinema di Roma compie 20 anni - Per la XX edizione della "Festa del Cinema di Roma", dal 15 al 26 ottobre, tutta la Capitale diventa un palcoscenico: attesi film, autori e attori da 38 paesi del mondo. Lo riporta arte.sky.it

festa cinema roma maxxiFesta del Cinema di Roma 2025: date, programma, film in concorso - Si apre domani, mercoledì 15 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma 2025, edizione numero 20. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Maxxi