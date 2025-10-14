Festa del Cinema di Roma 2025 | date programma film in concorso

Si apre domani, mercoledì 15 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma 2025, edizione numero 20. Questi i film in concorso, il programma degli incontri e gli eventi speciali collegati alla kermesse in programma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al prossimo 26 ottobre. L’apertura. Ad aprire le danze sarà la cerimonia condotta da Ema Stokholma che anticiperà la proiezione de ‘La vita così’ di Riccardo Milani. Il film vede protagonisti Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, con la partecipazione di Geppi Cucciari e sarà presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma 2025: date, programma, film in concorso

Altre letture consigliate

Sorriso Diverso Roma Award In occasione della Festa del Cinema di Roma, Tulipani di Seta Nera vi aspetta con un nuovo imperdibile appuntamento! ? Venerdì 24 ottobre ore 16.30 Spazio “Roma Lazio Film Commission”, Auditorium Parco della Mu - facebook.com Vai su Facebook

Festa Cinema di Roma, torna il contest Acea-CsC “I Mille Volti dell’Acqua” @romacinemafest @fondazionecsc @AceaGruppo @acea - X Vai su X

Festa del cinema di Roma 2025, 10 film da vedere e perché - Con Caleb Landry Jones novello vampiro innamorato e Paul Mescal giovane Shakespeare ... Secondo iconmagazine.it

Festa del Cinema di Roma 2025, la guida: eventi e ospiti da non perdere - La XX edizione della Festa del Cinema di Roma sta per aprirsi, celebrando vent’anni di cinema, incontri e anteprime nella Capitale. Lo riporta tg24.sky.it

Festa del Cinema di Roma 2025, date, programma e super star - Il programma, i film in concorso e i grandi ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma, dal 15 al 26 ottobre 2025 ... Riporta dilei.it