Festa al bar in centro nella calca fa sparire cellulare e portafoglio di una donna Aggredito anche un agente

Ha approfittato della calca di una festa in un bar del centro storico per ‘far sparire’ portafoglio e cellulare di una malcapitata donna, poi ha aggredito un agente della Polizia Locale che era intervenuto in attesa dell'arrivo dei Carabinieri in viale Mazzoni, in pieno centro a Cesena. Un 26enne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

