Ferrari Horner è più di un' idea | ecco perché può arrivare già nel 2026

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Vasseur dipenderà dalle prestazioni della monoposto nel 2026, nonostante il rinnovo di contratto dello scorso luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari horner 232 pi249 di un idea ecco perch233 pu242 arrivare gi224 nel 2026

© Gazzetta.it - Ferrari, Horner è più di un'idea: ecco perché può arrivare già nel 2026

Altre letture consigliate

Nicola Ferrari &#232; sempre più il capocannoniere del Mestre: la sua - Nicola Ferrari è sempre più il capocannoniere del Mestre: la sua nona rete è descritta proprio da lui, così come l'azione dubbia del 77'. Scrive ilgazzettino.it

La suggestione: Horner-Ferrari, il domino che può cambiare tutto - Il mondo della Formula 1 &#232; stato sconvolto, ieri, dal clamoroso licenziamento di Christian Horner da parte della Red Bull, una decisione che ha posto fine a un’era lunga oltre vent’anni e che potrebbe ... Segnala formulacritica.it

Ferrari, Horner: "Con loro niente politica o giochetti, sarà un finale tirato" - Al Gran Premio di Francia, tuttavia, il duello tra il monegasco e l'olandese campione del mondo si &#232; visto solo nei primi 18 giri. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Horner 232 Pi249