Ferrari Horner è più di un' idea | ecco perché può arrivare già nel 2026
Il futuro di Vasseur dipenderà dalle prestazioni della monoposto nel 2026, nonostante il rinnovo di contratto dello scorso luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#F1 #FUnoAT #Horner ha dei piani precisi per il suo rientro in Formula 1, con alcuni dettami che devono essere rispettati per garantire una certa sicurezza esecutiva. #Ferrari potrebbe soddisfare questi requisiti solo con un cambio di rotta ?@berrageiz - X Vai su X
La Ferrari ha corteggiato Horner, fin qui lui ha sempre rifiutato: troppa politica, troppa pressione (Daily Mail) Ora magari le cose potrebbero cambiare. Ecclestone definì la Ferrari “una bestia a sé”, disse che per Enzo Ferrari lo sport era sopra il tavolo e il busine - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Ferrari è sempre più il capocannoniere del Mestre: la sua - Nicola Ferrari è sempre più il capocannoniere del Mestre: la sua nona rete è descritta proprio da lui, così come l'azione dubbia del 77'. Scrive ilgazzettino.it
La suggestione: Horner-Ferrari, il domino che può cambiare tutto - Il mondo della Formula 1 è stato sconvolto, ieri, dal clamoroso licenziamento di Christian Horner da parte della Red Bull, una decisione che ha posto fine a un’era lunga oltre vent’anni e che potrebbe ... Segnala formulacritica.it
Ferrari, Horner: "Con loro niente politica o giochetti, sarà un finale tirato" - Al Gran Premio di Francia, tuttavia, il duello tra il monegasco e l'olandese campione del mondo si è visto solo nei primi 18 giri. Da tuttosport.com