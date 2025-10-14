Fermato ad un controllo in centro | giovane arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

I carabinieri di Amelia hanno arrestato un ventiseienne residente in provincia, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti durante un controllo eseguito nel centro cittadino e risalente al pomeriggio di venerdì 13 ottobre i militari hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

