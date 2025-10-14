Fermato a un posto di blocco e trovato con droga e coltello | denunciato

Nella tasca dei pantaloni nascondeva un coltello e materiale per il confezionamento delle dosi. È stato denunciato a piede libero un 27enne di Lanciano, fermato la notte scorsa a un posto di controllo della polizia.Il fatto è avvenuto intorno all'una e trenta di martedì 14 ottobre in piazza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

