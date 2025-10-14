Archiviata la pace in Medio Oriente e il rilascio degli ostaggi israeliani, Donald Trump torna a concentrarsi sulla guerra in Ucraina e sulle – apparentemente esigue – speranze che questa possa arrivare rapidamente a una conclusione. Che si tratti di una missione a dir poco difficile lo ha capito lo stesso tycoon che, dopo le roboanti e trionfalistiche dichiarazioni degli ultimi mesi, è tornato a raccontare che “la guerra tra Ucraina e Russia non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente” e che pensava “sarebbe stato semplice risolverla”. Peccato che questa speranza, complice anche mosse a dir poco discutibili da lui intraprese, come quella di tendere la mano al presidente russo Vladimir Putin salvo poi fare marcia indietro, sia stata tradita proprio dallo zar, per il quale – come ripete ormai da settimane – prova “forte delusione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Fermati o darò i Tomahawk a Kiev”. Da Trump l’ultimo avviso a Putin