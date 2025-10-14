Fermati o darò i Tomahawk a Kiev Da Trump l’ultimo avviso a Putin
Archiviata la pace in Medio Oriente e il rilascio degli ostaggi israeliani, Donald Trump torna a concentrarsi sulla guerra in Ucraina e sulle – apparentemente esigue – speranze che questa possa arrivare rapidamente a una conclusione. Che si tratti di una missione a dir poco difficile lo ha capito lo stesso tycoon che, dopo le roboanti e trionfalistiche dichiarazioni degli ultimi mesi, è tornato a raccontare che “la guerra tra Ucraina e Russia non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente” e che pensava “sarebbe stato semplice risolverla”. Peccato che questa speranza, complice anche mosse a dir poco discutibili da lui intraprese, come quella di tendere la mano al presidente russo Vladimir Putin salvo poi fare marcia indietro, sia stata tradita proprio dallo zar, per il quale – come ripete ormai da settimane – prova “forte delusione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Zelenskyi a Fox News: l'Ucraina non attaccherà i civili se gli Stati Uniti forniranno i missili Tomahawk Oggi Zelenskyi ha sentito Trump per la seconda volta in due giorni. "Discusso della capacità di raggiungere obiettivi lontani" - ll presidente ucraino Volodymyr - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Trump: «Hai fermato la guerra a Gaza, ora fallo con Mosca». La telefonata sui missili Tomahawk: «Solo con la forza convinciamo Putin a trattare» - X Vai su X
Cosa sono i missili Tomahawk chiesti da Kiev e che impatto avrebbero sulla guerra in Ucraina - L'Ucraina vuole i missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti per rovesciare le sorti del conflitto con Mosca. Riporta ilgiornale.it
Missili Tomahawk all'Ucraina, via libera di Trump. Dai porti, alle raffinerie fino alle città: così Kiev può colpire la Russia - Donald Trump apre il dossier più esplosivo, la possibilità di fornire missili da crociera Tomahawk all’Ucraina. Segnala ilmessaggero.it
Stati Uniti valutano invio di missili Tomahawk a Kiev, Mosca dice no a colloqui di pace - In un contesto di crescente impazienza per la riluttanza del Cremlino a partecipare a colloqui diretti con l'Ucraina, Washington sta valutando la possibilità di fornire a Kiev missili Tomahawk, ... Da it.euronews.com