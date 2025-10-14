Fermati i rider dello spaccio in sella alle e-bike per consegnare droga | tre arresti
JESI – Tre arresti per spaccio di droga nel pomeriggio di ieri a Jesi. È il risultato dell’ennesima operazione antidroga portata a termine dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nell’ambito dell’attività svolta nel principale centro urbano della Vallesina. A cadere nella rete questa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
