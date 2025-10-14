Fermate i corsi Indire per il sostegno la richiesta arriva attraverso un documento firmato da 3.348 firmatari di tra genitori dirigenti insegnanti e docenti universitari

Il Movimento Unitario per l’Inclusione Scolastica e Sociale (MUISS) ha indirizzato una nota, pubblicata da Superando, formale ai membri della VII Commissione Cultura del Senato e ai firmatari degli emendamenti collegati alla legge 29 luglio 2024, n. 106, per chiedere il ritiro immediato delle proposte relative all’attivazione di nuovi corsi straordinari per la specializzazione sul sostegno rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno ma senza titolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

