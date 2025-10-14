Feretro nero e lunghi applausi da due ali di folla | il funerale di Cesare Paciotti a Civitanova

Civitanova Marche, 14 ottobre 2025 – Tra gli applausi della folla è iniziato il funerale di Cesare Paciotti, 69 anni. La salma dello stilista è arrivata trasportata dal carro funebre dentro un feretro di colore nero e poi è passata attraverso due ali di civitanovesi che si sono radunati per dire addio al ‘re della scarpa’ morto domenica sera, stroncato da un malore nella sua villa di contrada Cavallino. Il rito funebre si svolge nella chiesa di San Pietro, troppo piccola per contenere tutte le persone che hanno voluto partecipare. La funzione viene infatti trasmessa anche all’esterno della chiesa per consentire a tutti di seguirla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feretro nero e lunghi applausi da due ali di folla: il funerale di Cesare Paciotti a Civitanova

