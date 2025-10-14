Ferentino evade dai domiciliari e passeggia in centro come nulla fosse | 45enne beccato dai Carabinieri
Un 45enne di Ferentino è stato arrestato dai Carabinieri per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa durante i domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
