Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta accetta l' ergastolo in una lettera | perché non vuole l' appello
Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha reso noto, tramite una lettera, di voler rinunciare all'appello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un 53enne di Chieti è stato condannato a due anni per aver minacciato la compagna citando il femminicidio di Giulia Cecchettin - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Scrive tg24.sky.it
Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... fanpage.it scrive
Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Scrive open.online