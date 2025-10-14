Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta accetta l' ergastolo in una lettera | perché non vuole l' appello

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha reso noto, tramite una lettera, di voler rinunciare all'appello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

femminicidio giulia cecchettin filippo turetta accetta l ergastolo in una lettera perch233 non vuole l appello

© Notizie.virgilio.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta accetta l'ergastolo in una lettera: perché non vuole l'appello

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidio giulia cecchettin filippoFemminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Scrive tg24.sky.it

femminicidio giulia cecchettin filippoTuretta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... fanpage.it scrive

femminicidio giulia cecchettin filippoFilippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Scrive open.online

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Giulia Cecchettin Filippo