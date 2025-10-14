Femminicidio di Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’Appello | Accetto l’ergastolo
La lettera a firma del giovane inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo: "Sono pentito" - X Vai su X
Il #femminicidio di Giulia #Cecchettin. Filippo #Turetta rinuncia all’appello. In una lettera ai giudici scrive: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Segnala tg24.sky.it
Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Segnala alfemminile.com
Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023, rinuncia all'appello ... Riporta fanpage.it