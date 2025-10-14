Femminicidio di Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente
Turetta ha scritto una lettera a giudici e procura: «Sono davvero pentito». In un primo momento aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la premeditazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Un 53enne di Chieti è stato condannato a due anni per aver minacciato la compagna citando il femminicidio di Giulia Cecchettin - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Turetta rinuncia all’appello per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte" - Con questa mossa, Turetta rinuncia a ogni possibilità di sconto di pena, confermando di accettare la condanna all’ergastolo inflitta lo scorso ... Secondo huffingtonpost.it
