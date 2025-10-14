Femminicidio di Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per la sua morte
Turetta ha scritto una lettera a giudici e procura: «Sono davvero pentito». In un primo momento aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la premeditazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
