Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d’Appello di Venezia. Ne ha avuto conferma l’ANSA. Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo