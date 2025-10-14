Femminicidio di Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all' appello contro l' ergastolo
Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d’Appello di Venezia. Ne ha avuto conferma l’ANSA. Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
