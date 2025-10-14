Femminicidio Cecchettin Turetta rinuncia all’appello

Con una lettera firmata di suo pugno, arrivata il 10 ottobre negli uffici giudiziari di Venezia, Filippo Turetta ha rinunciato al processo d’ appello. Il 24enne, che l’11 novembre del 2023 ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate, ha deciso di accettare la condanna in primo grado all’ ergastolo per il femminicidio. Il giovane, reo confesso, nel documento ha parlato di un «sincero pentimento». Si tratta di una svolta, dopo che la difesa del ragazzo aveva impugnato la condanna in primo grado sostenendo una tesi che negava la premeditazione. Dopo la sentenza, anche la procura di Venezia ha fatto appello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

