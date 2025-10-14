Femminicidio Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Sono pentito accetto l’ergastolo

I legali del 24enne reo confesso avevano impugnato la condanna in primo grado. Ora la lettera del giovane: non cerco sconti di pena. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”

