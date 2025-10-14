Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. Ad annunciarlo, come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, il 24enne ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre, dicendosi "sinceramente pentito". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo"