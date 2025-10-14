Femminicidio Cecchettin Turetta rinuncia al processo d' Appello | Accetto l' ergastolo

Tg24.sky.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. Ad annunciarlo, come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, il 24enne ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre, dicendosi "sinceramente pentito". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

femminicidio cecchettin turetta rinuncia al processo d appello accetto l ergastolo

© Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo"

Leggi anche questi approfondimenti

femminicidio cecchettin turetta rinunciaTuretta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... Come scrive fanpage.it

femminicidio cecchettin turetta rinunciaFilippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Lo riporta open.online

femminicidio cecchettin turetta rinunciaFemminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente” - Un gesto inatteso che rappresenta un vero colpo di scena nel drammatico caso dell’omicidio di Giulia. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cecchettin Turetta Rinuncia