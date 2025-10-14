Femminicidio Cecchettin Turetta rinuncia al processo d' Appello | Accetto l' ergastolo
Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. Ad annunciarlo, come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, il 24enne ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre, dicendosi "sinceramente pentito". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente” Vai su X
Un 53enne di Chieti è stato condannato a due anni per aver minacciato la compagna citando il femminicidio di Giulia Cecchettin - facebook.com Vai su Facebook
Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... Come scrive fanpage.it
Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Lo riporta open.online
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente” - Un gesto inatteso che rappresenta un vero colpo di scena nel drammatico caso dell’omicidio di Giulia. Si legge su msn.com