Femminicidio Cecchettin Filippo Turetta ha deciso | Rinuncio all’appello e accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia
Filippo Turetta ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza che lo ha condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa uccisa nel novembre 2023. Come riportato da diverse fonti giudiziarie, il 22enne ha inviato una lettera ufficiale agli uffici giudiziari di Venezia, comunicando la sua scelta di rinunciare all’appello e di accettare la pena definitiva. Una decisione che arriva come un vero colpo di scena, dopo che i suoi avvocati, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, avevano tentato di evitare la condanna a vita cercando di escludere la premeditazione nel delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: “Sono pentito, accetto l’ergastolo” - X Vai su X
Un 53enne di Chieti è stato condannato a due anni per aver minacciato la compagna citando il femminicidio di Giulia Cecchettin - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’Appello: “Accetto l’ergastolo” - Nella lettera in cui rinuncia all'appello Turetta scrive di un "sincero pentimento", e conclude di voler rinunciare all'appello. Si legge su ilsecoloxix.it
Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Secondo alfemminile.com
Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... Lo riporta fanpage.it