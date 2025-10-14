Femminicidio Cecchettin Filippo Turetta ha deciso | Rinuncio all’appello e accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia

Thesocialpost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta ha deciso di  non presentare ricorso  contro la sentenza che lo ha condannato allergastolo per l’omicidio di  Giulia Cecchettin, la giovane studentessa uccisa nel novembre 2023. Come riportato da diverse fonti giudiziarie, il 22enne ha inviato una  lettera ufficiale agli uffici giudiziari di Venezia, comunicando la sua scelta di rinunciare all’appello e di accettare la pena definitiva. Una decisione che arriva come un vero  colpo di scena, dopo che i suoi avvocati,  Giovanni Caruso  e  Monica Cornaviera, avevano tentato di evitare la condanna a vita cercando di  escludere la premeditazione  nel delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

femminicidio cecchettin filippo turetta ha deciso rinuncio all8217appello e accetto l8217ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso giulia

© Thesocialpost.it - Femminicidio Cecchettin, Filippo Turetta ha deciso: “Rinuncio all’appello e accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia”

Scopri altri approfondimenti

femminicidio cecchettin filippo turettaFemminicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’Appello: “Accetto l’ergastolo” - Nella lettera in cui rinuncia all'appello Turetta scrive di un "sincero pentimento", e conclude di voler rinunciare all'appello. Si legge su ilsecoloxix.it

femminicidio cecchettin filippo turettaFilippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Secondo alfemminile.com

femminicidio cecchettin filippo turettaTuretta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cecchettin Filippo Turetta