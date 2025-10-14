Femminicidio Cecchettin Filippo Turetta ha deciso | Rinuncio all’appello e accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia

Filippo Turetta ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza che lo ha condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa uccisa nel novembre 2023. Come riportato da diverse fonti giudiziarie, il 22enne ha inviato una lettera ufficiale agli uffici giudiziari di Venezia, comunicando la sua scelta di rinunciare all’appello e di accettare la pena definitiva. Una decisione che arriva come un vero colpo di scena, dopo che i suoi avvocati, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, avevano tentato di evitare la condanna a vita cercando di escludere la premeditazione nel delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

