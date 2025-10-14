Femke Bol punta agli 800 metri | ecco perché la campionessa olandese può inseguire il primato

La fuoriclasse, primatista europea dei 400 ostacoli e mondiale indoor nei 400 piani, dalla prossima stagione si concentrerà sugli 800 metri. A 25 anni e con 30 medaglie internazionali, la campionessa punta al record mondiale della ceca Jarmila Kratochvílová. L'analisi del coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

