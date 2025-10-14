Femke Bol punta agli 800 metri | ecco perché la campionessa olandese può inseguire il primato
La fuoriclasse, primatista europea dei 400 ostacoli e mondiale indoor nei 400 piani, dalla prossima stagione si concentrerà sugli 800 metri. A 25 anni e con 30 medaglie internazionali, la campionessa punta al record mondiale della ceca Jarmila Kratochvílová. L'analisi del coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Campionati Mondiali Tokyo 2025 Non ce la fanno ad entrare in finale nei 400hs Alice Muraro, Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori. Miglior tempo per Femke Bol ?Pronostici rispettati nelle semifinali dei 400hs con i favoriti che si "nascondono", miglior - facebook.com Vai su Facebook