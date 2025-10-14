Feltrinelli giovedì 16 ottobre presentazione del libro Di terra e di mare Viaggio lungo la costa livornese

Livornotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre, alle 17.45 alla Feltrinelli, si terrà la presentazione del libro "Di terra e di mare. Viaggio lungo la costa livornese". Saranno presenti gli autori Elisabetta Arrighi e Fabrizio Serena, che dialogheranno con il giornalista Andrea Roccihi.Il mare e la terra raccontano tante. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

