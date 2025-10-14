Federico viola il regolamento di UeD Sara diventa tronista ma era tutto organizzato?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Sara Gaudenzi è diventata la nuova tronista del programma, ma qualcosa ha insospettito i telespettatori. Federico Mastrostefano, invece, è stato beccato ad infrangere il regolamento della trasmissione, ma non solo. Ecco tutto quello che è accaduto in un’altra puntata ricca di emozioni e di colpi di scena. Sabrina Zago si dà alla “pazza gioia” a UeD. La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con Sabrina Zago al centro dello studio. La donna sta conoscendo due uomini, ovvero, Nicola ed Enrico. Soprattutto con il primo c’è stato un avvicinamento importante, sta di fatto che i due si sono anche scambiati dei baci. 🔗 Leggi su Tutto.tv

