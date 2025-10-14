Federico Salvagni centinaia di fiaccole in memoria del 16enne ucciso da un' auto pirata

Un lungo corteo di fiaccole ha percorso silenziosamente le strade di Latina, nella serata del 13 ottobre, per ricordare Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni che nella notte di Ferragosto è stato investito e ucciso da un'auto pirata lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

