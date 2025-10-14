Federico Salvagni centinaia di fiaccole in memoria del 16enne ucciso da un' auto pirata

Latinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lungo corteo di fiaccole ha percorso silenziosamente le strade di Latina, nella serata del 13 ottobre, per ricordare Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni che nella notte di Ferragosto è stato investito e ucciso da un'auto pirata lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

federico salvagni centinaia fiaccoleFiaccole e commozione, in 500 per Federico Salvagni - Fiaccole e silenzio per ricordare Federico Salvagni, il giovane di Latina, investito e ucciso da un'auto pirata nella notte di Ferragosto sulla strada che collega San Felice Circeo con Terracina. Scrive latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Federico Salvagni Centinaia Fiaccole