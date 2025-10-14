Federica Pellegrini non si nasconde video virale | Cosa vuol dire?
Il video con protagonista Federica Pellegrini ha fatto rapidamente il giro del web: la Divina non le ha mandate a dire. Dopo aver collezionato successi su successi nella sua carriera da nuotatrice Federica Pellegrini è ora impegnata in altre attività. Lo scorso anno i suoi tantissimi fan hanno potuto ammirare i suoi notevoli progressi come ballerina nel programma Rai ‘Ballando con le stelle’, dove è giunta seconda con gli insegnanti Angelo Madonia, Samuel Peron e Pasquale La Rocca. Il suo impegno per lo sport è però ancora molto vivo. Nel 2021 Federica Pellegrini è stata eletta membro del CIO, una carica – assieme a quella in giunta CONI – che manterrà fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sportface.it
