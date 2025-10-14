FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 2 | Scelta tra i Muri Difensivi Aguerd e Gueye!

Imiglioridififa.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’evento Ratings Reload con il rilascio del “Duo Pick 2”! Questa SBC offre una scelta tra due solidi difensori con valutazione 85 OVR, perfetti per rinforzare la linea arretrata o il centrocampo difensivo: Nayef Aguerd e Idrissa Gueye. Completa questa sfida in sole tre parti per ottenere il tuo giocatore di Ratings Reload! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio Finale: Scegli il Tuo Muro Difensivo (85 OVR). Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra due giocatori della promozione Ratings Reload, entrambi con valutazione 85 OVR: Nayef Aguerd (85 OVR): Difensore Centrale (DC), forte, fisico e un’ottima opzione per la League 1. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc ratings reload duo pick 2 scelta tra i muri difensivi aguerd e gueye

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 2: Scelta tra i Muri Difensivi Aguerd e Gueye!

Leggi anche questi approfondimenti

fc 26 sbc ratingsEA FC 26 Mateta Ratings Reload SBC: Solutions, cost & more details - In this article, check out the latest information on EA FC 26 Mateta Ratings Reload SBC, requirements, task, solutions and more details. Secondo khelnow.com

fc 26 sbc ratingsFC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1: Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci! - L'evento Ratings Reload porta una SBC molto interessante e ricca di premi: la "Duo Pick 1". Segnala imiglioridififa.com

fc 26 sbc ratingsFC 26: How To Complete Mateta Ratings Reload SBC, Cheapest Solution - The FC 26 Mateta Ratings Reload SBC has been added to Ultimate Team, introducing a great card from the Crystal Palace star striker. Scrive realsport101.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Ratings