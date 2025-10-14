FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 2 | Scelta tra i Muri Difensivi Aguerd e Gueye!
Prosegue l’evento Ratings Reload con il rilascio del “Duo Pick 2”! Questa SBC offre una scelta tra due solidi difensori con valutazione 85 OVR, perfetti per rinforzare la linea arretrata o il centrocampo difensivo: Nayef Aguerd e Idrissa Gueye. Completa questa sfida in sole tre parti per ottenere il tuo giocatore di Ratings Reload! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio Finale: Scegli il Tuo Muro Difensivo (85 OVR). Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra due giocatori della promozione Ratings Reload, entrambi con valutazione 85 OVR: Nayef Aguerd (85 OVR): Difensore Centrale (DC), forte, fisico e un’ottima opzione per la League 1. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
